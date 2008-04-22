Добкін претендує на лаври Вітренко – експерти

Харків. 22 квітня. УНІАН. Замість того, щоб на з`їзді Партії регіонів розповідати про свою героїчну боротьбу з НАТО та УПА, мер Харкова Михайло ДОБКІН мав би розповісти про повний провал своєї господарської діяльності в Харкові.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментучи XI з’їзд Партії регіонів, який пройшов напередодні.

«Тільки в нашій країні можлива ситуація, коли мери міст, замість того щоб говорити про комунальне господарство й економіку, починають вихваляти свої успіхи в боротьбі проти НАТО, УПА та українського народу, - сказав він. - Мер Харкова Михайло ДОБКІН однозначно повинен відмовитися від своєї посади - хоча б для того, щоб, нарешті, піти в більшу політику і, цілком можливо, замінити Наталію ВІТРЕНКО в маргінальній ніші українського політичного життя».

О. ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що подібною риторикою на з`їзді ПР М. ДОБКІН намагався реабілітуватися перед однопартійцями за своє недавнє зближення із Секретаріатом Президента.

«Регіонали» не зовсім розуміли, чому ДОБКІН останнім часом усіляко апелював до Президентського Секретаріату, тому на з`їзді за допомогою подібної риторики він і намагався довести свою відданість», - додав замдиректора АМС.