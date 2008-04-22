Ющенко планує відвідати Харків
11:45, 22 квітня 2008Харьків
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Візит очікується 7 травня
Харків. 21 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує 7 травня відвідати Харків.
Про це повідомляє Status guo з посиланям на заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Євгена РІЯКУ.
Єдине питання, яке буде розглядатися в ході поїздки президента до Харкова - це проблема пересування містом людей з обмеженими фізичними можливостями, повідомляє SQ.
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