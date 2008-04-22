Ющенко планує відвідати Харків

Харків. 21 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує 7 травня відвідати Харків.

Про це повідомляє Status guo з посиланям на заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Євгена РІЯКУ.

Єдине питання, яке буде розглядатися в ході поїздки президента до Харкова - це проблема пересування містом людей з обмеженими фізичними можливостями, повідомляє SQ.