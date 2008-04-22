Стороженко вважає, що Салигін працює на Італію

Харків. 22 квітня. УНІАН. Рішення Харківської облради про вилучення 20 млн. грн. із загальної суми фінансування реконструкції стадіону «Металіст» може мати набагато серйозніші наслідки, ніж це здається з першого погляду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву, за інформацією сайту Харківської оьблдержєадміністраціє, додатково зробив заступник губернатора, перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО у коментраі щодо рішення облради.

С.СТОРОЖЕНКО зазначив, що сьогодні медіапростір України активно моніториться, і рішення щодо «Металіста» стане відомо в штаб-квартирі УЄФА не сьогодні-завтра.

С.СТОРОЖЕНКО також підкреслив, що з урахуванням перемоги на парламентських виборах в Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, італійці докладуть максимум зусиль для того, щоб відібрати в України Євро-2012.

«Італія у квітні минулого року не отримала Євро-2012 лише з однієї причини - бійки на стадіонах. Дивлячись на те, що сьогодні відбувається на стадіонах України, плюс неготовність інфраструктури, плюс, зокрема, незрозумілі рішення щодо фінансування спортивних об`єктів. Зрозумійте, БЕРЛУСКОНІ - не хлопчик, і шанс, що випав йому, він використовуватиме», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Заступник керівника області також повідомив, що облдержадміністрація звернулася до обласної прокуратури з приводу скандального рішення сесії, і сьогодні там займаються цим питанням.

«За 2-3 дні нам стане відомо - чи обґрунтовані наші претензії, чи ні, підтримає нас прокурор області або не підтримає. Якщо ні - ми звертатимемося до Генпрокуратури, до суду. Підемо на те, що стягуватимемо через суд всі борги, які винен Харків обласному бюджету», - заявив С.СТОРОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 17 квітня депутати облради внесли зміни до обласного бюджету на 2008 р. Було ухвалене рішення перенаправити субвенції в розмірі 37 млн. грн., які планувалося виділити на реконструкцію та ремонтно-відбудовчі роботи стадіону «Металіст» (20 млн. грн.), будинку Держпрому (7 млн. грн.) та обласної філармонії (10 млн. грн.), у бюджет міста Харкова для того, щоб міська рада мала можливість самостійно розпорядитися цими коштами.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ різко розкритикував рішення сесії обласної ради про перерозподіл бюджетних коштів і заявив, що Партія регіонів внесла в питання життєзабезпечення області політичний хаос.