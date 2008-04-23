Міліція порушила справу за фактом пожежі на ринку «Барабашове»
Справу розслідує слідчий відділ міської міліції
Харків. 23 квітня. УНІАН. Слідчим відділом харківського міського управління міліції порушено кримінальну справу за фактом пожежі в Торговому центрі «Барабашове».
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, справу порушено за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Статття 270 передачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років залежно від розміру нанесених збитків, зазначила Л.ВОЛКОВА.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією керівництва Концерну АВЕК, до стуртур якого входить ТЦ «Барабашове», а також за даними облуправління МНС, в цілому розглядається кілька версій причин пожежі, серед яких і підпал.
За даними Концерну АВЕК, пожежею, яка 16 квітня спалахнула на території Дитячого торгового майданчика так званогго в’єтнамського сектору ринку, було охоплено 2200 кв.м. території. В огні згорі близько 90 крамниць. За попередніми підрахунками Концерну, матеріальні збитки становлять близько 50 млн. грн.
ТЦ біля станції метро «Академіка Барабашова» - один з найбільших торгових центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тис. підприємців. Щодня ринок відвідує понад 200 тис. харків’ян та гостей міста.