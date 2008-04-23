Міліція порушила справу за фактом пожежі на ринку «Барабашове»

Харків. 23 квітня. УНІАН. Слідчим відділом харківського міського управління міліції порушено кримінальну справу за фактом пожежі в Торговому центрі «Барабашове».

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, справу порушено за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Статття 270 передачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років залежно від розміру нанесених збитків, зазначила Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією керівництва Концерну АВЕК, до стуртур якого входить ТЦ «Барабашове», а також за даними облуправління МНС, в цілому розглядається кілька версій причин пожежі, серед яких і підпал.

За даними Концерну АВЕК, пожежею, яка 16 квітня спалахнула на території Дитячого торгового майданчика так званогго в’єтнамського сектору ринку, було охоплено 2200 кв.м. території. В огні згорі близько 90 крамниць. За попередніми підрахунками Концерну, матеріальні збитки становлять близько 50 млн. грн.

ТЦ біля станції метро «Академіка Барабашова» - один з найбільших торгових центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тис. підприємців. Щодня ринок відвідує понад 200 тис. харків’ян та гостей міста.