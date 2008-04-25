Гендиректором ХАЗу призначено М’ялицю

Харків. 25 квітня. УНІАН. Генеральним директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства призначено Анатолія М’ЯЛИЦЮ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, очікується, що затупник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ у понеілок, 28 квітня, представить колективу авіазаводу нового керівника.

На цій посаді А.М’ЯЛИЦЯ змінить Степана ФЕДАКА, який тимчасово виконував обов’язки гендиректора ХДАВП.

А.М’ЯЛИЦЯ очолював Харківський авіазавод в 1996-2002 роках. В 2002-2004 рр. він працював на посаді міністра промислової політики України. В 2005 був призначений керівником державної авіакорпорації «Антонов», після її реогранізації (2006) – одним з керівників Концерну «Авіація України».