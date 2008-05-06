Розпочалася реєстрація випускників на додаткову сесію ЗОЗ

Харків. 6 травня. УНІАН. 5 травня в Україні розпочато реєстрацію на додаткову сесію зовнішнього оцінювання знань випускників шкіл: взяти участь в ній зможуть ті, хто з поважних причин не зареєструвався або не з`явився на основну сесію.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання з посиланням на начальника відділу зовнішніх зв’язків Українського центру оцінювання якості освіти Валентину ТКАЧЕНКО, бажаючі взяти участь у додатковій сесії мають до 5 червня зареєструватись у регіональних центрах оцінювання якості освіти або в обласних інститутах післядипломної освіти педагогічних кадрів.

”Право на участь у додатковій сесії мають лише ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії через поважні причини. До таких належать, наприклад, проходження строкової служби, участь у міжнародних змаганнях чи конкурсах, хвороба в день тестування, смерть близьких родичів. Повний перелік цих причин та адреси пунктів реєстрації можна знайти на сайті Українського центру www.testportal.com.ua”, - повідомила В.ТКАЧЕНКО. Вона додала, що наявність поважної причини повинна бути підтвердженою документально.

Додаткова сесія зовнішнього оцінювання відбудеться з 26 червня по 4 липня 2008 року. Її учасники можуть скласти тести з не більше трьох предметів та в разі потреби можуть проходити тестування мовами національних меншин.

До участі в основній сесії, яка триває з 22 квітня до 4 червня, зареєструвалася 512 тис. 591 особа.