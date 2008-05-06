КРУ заблокувало рахунки Харківської облради

Харків. 6 травня. УНІАН. Контрольно-ревізійне управління заблокувало рахунки Харківської обласної ради.

Як передає кореспондегт УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облади з посиланням на голову облради Василя САЛИГІНА.

Інформацію про заблокування рахунків В.САЛИГІН оприлюднив на засідані постійної комісії з питань бюджету, на якому депутати планували внести до порядку денного пленарного засідання сесії питання про ситуацію, що склалася у зв`язку з рішенням КРУ призупинити операції з рахунками облради.

В.САЛИГІН поінформував депутатів про те, що рахунки заблоковані у зв`язку з виявленими порушеннями при перевірці фінансової діяльності облради. За словами В. САЛИГІНА, блокування рахунків облради може привести до зриву проведення пленарного засідання сесії, яка запланована на 8 травня.

Голова облради повідомив, що він направив відповідні телеграми Президенту України, Генеральному прокурору, голові Верховної Ради України, керівнику СБУ та прем`єр-міністру України. «Це чергова акція уряду ТИМОШЕНКО, спрямована на знищення органів місцевого самоврядування», - заявив В.САЛИГІН. За його словами дії КРУ будуть оскаржені в суді.

Члени комісії відзначили, що виявлені в ході перевірки КРУ порушення не настільки серйозні, щоб стати підставою для зупинки операцій з рахунками облради. Депутати вирішили рекомендувати Президії облради включити до порядку денного пленарного засідання сесії питання про ситуацію з блокуванням рахунків, а також ухвалити на сесії відповідне звернення.

Розглядаючи питання про внесення змін до обласного бюджету 2008 р., члени комісії звернули увагу першого заступника голови облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА на неефективне використання бюджетних коштів керівництвом облдержадміністрації і зокрема управлінням у справах сім’ї та молоді. Як відзначила голова комісії Любов ЧУБ, жодна з програм, виконання яких курирує управління, не досягає заявлених цілей.