Сесія облради пройде на майдані Свободи

Харків. 6 травня. УНІАН. Позачергова сесія Харківської облради, яка запланована на 8 травня, пройде навпроти Будинку рад на майдані Свободи просто неба.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, таке рішення за ініціативою голови облради В.САЛИГІНА було прийняте сьогодні на засіданні президії облради.

Виступаючи на засіданні, В.САЛИГІН повідомив, що розпорядженням ГлавКРУ припинені операції на рахунках облради, крім тих, по яких нараховується зарплата.

В.САЛИГІН звернув увагу членів президії на те, що в такій ситуації облрада не може проводити пленарне засідання в сесійній залі, тому що не має можливості оплачувати електроенергію та інші послуги. У зв`язку із цим голова облради поставив на голосування пропозицію про проведення пленарного засідання ХХVІІ сесії облради на майдані Свободи. Президія підтримала пропозицію В.САЛИГІНА.

Голова облради також дав розпорядження поставити в гараж свій службовий автомобіль, а також службові автомобілі його заступників, повідомили у прес-службі.