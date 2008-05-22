Шенцев заявляє про насування великого шмону у Харкові

Готуються обшуки у представників міської влади Харкова та народних депутатів-харків`ян.

Про це на позачерговій сесії Харківської міськради заявив народний депутат-харків’янин Дмитро ШЕНЦЕВ (фракція Партії регіонів), передає SQ.

За його словами, під час відсутності на роботі Генерального прокурора України представники МВС атакують Генеральну прокуратуру України (ГПУ) вимогами дозволити їм обшуки не лише у службових приміщеннях, але й у домівках як самих посадових осіб, так і їхніх родичів. За словами Д.ШЕНЦЕВА, підставою для цього служать сфальсифіковані кримінальні справи стосовно цих людей. Він повідомив, що народні депутати від Партії регіонів підготували запит у ГПУ – роз’яснити правочинність таких дій. Зараз у ГПУ цим питанням займається нардеп – харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Д.ШЕНЦЕВ назвав три причини таких дій правоохоронних органів: перевибори, що наближаються, у Києві, «бажання БЮТ і НУНС знайти зовнішніх ворогів, а також готовність цих політичних сил переступити через мораль і совість». Нардеп звернувся до представників фракцій БЮТ і «Нашої України» у Харківській міськраді з проханням не дозволити своїм партійним керівникам «переступити останню межу». Як заявив Д.ШЕНЦЕВ, активна діяльність голови Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування діяльності міської влади Харкова Олега ЛЯШКА «викликана необхідністю відробити гроші за позитивні результати роботи комісії». Д.ШЕНЦЕВ закликав усіх представників міської влади і депутатів-харків’ян найближчими днями бути максимально пильними й побоюватися провокацій.

Як заявив харківський міський голова Михайло ДОБКІН, через ЗМІ, підконтрольні БЮТ та «Нашій Україні», поширюється інформація про причетність мера та його родини до протиправних дій. За його словами, ці заяви так само голослівні, як і всі попередні. «Ні я, ні члени моєї родини не зберігаємо ні зброю, ні украдене, ні наркотики», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня народний депутат від фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА поінформувала журналістів у Верховній раді, що Партія регіонів заявила про підготовку провокацій у Харкові. За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, провокації готує МВС. Вона також повідомила, що 20 травня була спроба незаконно одержати санкцію на арешт мера Харкова М.ДОБКІНА, а також деяких посадових осіб Харківської міськради, «щоб захопити владу».