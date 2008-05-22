Рада НБУ повернула офіційний курс на рівень 5,05 гривень за долар

Харків. 22 травня. УНІАН. Національний банк України повернув офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення Правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Ради НБУ.

П.ПОРОШЕНКО уточнив, що, виходячи з рішення ради Нацбанку, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Водночас він уточнив, що курс може бути змінено рішенням Правління НБУ в рамках чинного коридору 4,95-5,25 грн./дол., або курс зміниться в тому разі, якщо правління НБУ подолає право вето двома третинами голосів.

Як повідомляв УНІАН, вчора Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Рада Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.