В НСНУ підтверджують, що Протас виходить з партії

13:15, 29 травня 2008
Харьків
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Харків. 29 травня. УНІАН. Радник голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з економічних питань Олександр ПРОТАС написав заяву про вихід з політичної партії «Народний союз Наша Україна».

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова виконкому Харківської обласної оргнанізації НСНУ Ярослав МАРКЕВИЧ, заяву з проханням виключити його з партії, згідно зі Статутом, О.ПРОТАС подав до районної організації НСНУ, і вона вже передана до виконкому обласного осередку партії.

 

Я.МАРКЕВИЧ не назвав дату, коли буде розглянута заява О.ПРОТАСА, лише зазначив, що останім часом це єдиний випадок в обласній організації про вихід з партії.

Сьогодні, зазначив він, чисельність Харківської обласної організації НСНУ становить близько 14 тис. осіб.

ДОВІДКА. О.ПРОТАС вступив до НСНУ в листопаді 2005 р., очолював одну з районних організацій НСНУ Харкова. На початку 2008 р. ним був створений опозиційний до міської влади Харкова громадський рух «Харків – сильний регіон». Короткий час О.ПРОТАС був також радником голови Харківської облради Василя САЛИГІНА. О.ПРОТАС був одним із засновників мережі супермаркетів «Таргет».

 

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