Сенсація на ЧЄ: Хорватія – Німеччина 2:1

Харків. 12 червня. УНІАН. Закінчився матч Хорватія - Німеччина, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.

Група B. Хорватія - Німеччина 2:1 (Срна 24, Оліч 62 - Подольські 79).

Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи B: Австрія і Польща.

З 6 очками команда Хорватії майже забезпечила собі вихід до стадії плей-офф (теоретично два виграші Польші, в тому числі у самої Хорватії, можуть їй завадити). У Німеччини три очки. Австрія і Польща поки що очок не мають.