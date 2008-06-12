Сенсація на ЧЄ: Хорватія – Німеччина 2:1

23:15, 12 червня 2008
Харьків
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Восени Хорватія вибила Англію…

Харків. 12 червня. УНІАН. Закінчився матч Хорватія - Німеччина, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.

Група B. Хорватія - Німеччина 2:1 (Срна 24, Оліч 62 - Подольські 79).

 

Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи B: Австрія і Польща.

З 6 очками команда Хорватії майже забезпечила собі вихід до стадії плей-офф (теоретично два виграші Польші, в тому числі у самої Хорватії, можуть їй завадити). У  Німеччини три очки. Австрія і Польща поки що очок не мають.

 

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