Харків підвищує вартість проїзду в трамваях і тролейбусах

Харків. 14 червня. УНІАН. Влада Харкова розпочала процедуру підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку Євгена ВОДОВОЗОВА, нові тарифи на проїзд у трамваях і тролейбусах можуть бути встановлені вже за 1,5-2 місяці. В цей період будуть проведені відповідні розрахунки та проведені громадські слухання.

За його словами, вартість проїздку в електротранспорті Харкова не змінювалася з 2000 року і становила 40 коп.

Є. ВОДОВОЗОВА відзначив, що новий тариф орієнтовно може становити 75 коп., проте й така ціна не покриватиме всіх витрат підприємства. «Це лише зменшить навантаження на міський бюджет, з якого «Міськелектротранс» дотуватиметься, як і раніше», - сказав директор Департаменту.