У кожну хату – візитку дільничного

Харків. 27 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зобов`язав запорізьких дільничних протягом місяця провести поквартирний (у приватному секторі - побудинковий) обхід своїх дільниць і роздати візитки жителям всіх квартир і приватних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було озвучене у четвер в Запоріжжі на виїзній колегії МВС.

Приводом стали підсумки комплексного відпрацювання регіону співробітниками МВС, зокрема, ряд недоліків, виявлених в роботі дільничних, направленої на попередження злочинів.

Так, за інформацією заступника міністра внутрішніх справ України Михайла ВЕРБЕНСЬКОГО, останнім часом в Запорізькому регіоні збільшилося число умисних вбивств, фактів хуліганства і завдання тяжких тілесних ушкоджень.

При чому, кожен другий тяжкий злочин був здійснений на побутовому грунті, а кожен третій - раніше судимими громадянами. Це, за даними заступника міністра, є показником того, що в регіоні профілактична робота, зокрема дільничними, здійснюється не на належному рівні.

Поквартирний і побудинковий обхід підвідомчої території, який гарантовано забезпечить знайомство дільничних з переважною більшістю жителів їх дільниць, а так само особисте спілкування жителів зі "своїм" дільничним, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, здатні ситуацію змінити.

"Всі дільничні повинні обійти за місяць квартири і двори, і вручити місцевим жителям свої візитки і координати", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, відзначивши, що перевірить виконання даного розпорядження через "свої канали", і на підставі одержаної інформації готовий буде зробити "оргвисновки".

Необхідну для забезпечення регіону з чисельністю більше 2 млн. чоловік кількість візиток дільничних, за словами глави МВС, вже виготовлено за бюджетні кошти.

Дільничні структурних підрозділів Запорізького обласного УВС в приватних бесідах стверджують, що "виготовлення візиток для дільничних за бюджетний рахунок залишилося на словах, як і обіцяне раніше придбання оплачуваних спецпакетів мобільного зв`язку".

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2006 р. на прес-конференції в Запоріжжі Ю.ЛУЦЕНКО, який тоді також займав пост глави МВС України, заявив, що до кінця 2006 року всі дільничні міліціонери України одержать безлімітні спецпакети мобільного зв`язку, які оплачуватимуться бюджетом за цінами в десятки разів нижче стандартних.

В ході тієї прес-конференції глава МВС запевнив, що зв`язком, а також транспортом забезпечуватимуться не тільки дільничні міліціонери, але і громадські помічники дільничних, яких, в Україні, за даними Ю.ЛУЦЕНКА, повинно бути не менш як 20 тис. чоловік.