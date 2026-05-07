У ЗСУ заявили, що почалася активна фаза весняно-літнього наступу росіян

Окупанти витрачають свій ресурс, щоб досягти якихось цілей, каже Трегубов.

Російські загарбники зараз перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, але особливих успіхів їм здобути не вдається. Йдеться лише про локальні успіхи. Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов сказав в етері телеканалу "Суспільне".

За його словами, минула доба у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил була інтенсивною. Було зафіксовано 44 боєзіткнення. Він наголосив, що на їхньому відтинку фронту це "дійсно багато".

"Можна сказати, що у росіян зараз у розпалі їхня весняна кампанія, їхня весняна спроба досягти своїх цілей, але знову таки без особливих успіхів", - наголосив Трегубов.

Хоча значних успіхів в окупантів немає, проте, зазначив речник, "локальні здобутки в них є", на жаль.

"Тому ми зараз активно боремося за те, щоби знищити їх наступальний потенціал і якнайшвидше щоб вони знову перейшли до етапу, можливо, накопичення сил, поки у них втрачається економічний потенціал, поки у них втрачається військовий потенціал в інших місцях", - додав Трегубов.

За його даними, найбільш активно російські окупанти намагаються наступати в районі Лимана (Донеччина), Куп’янська і Вовчанська (Харківщина), а також у прикордонні на півночі (Сумщина). На Харківщині у ворога було невелике просування в районі селища Ветеринарне. На Куп’янському напрямку фіксуються спроби росіян зайти по правому берегу річки Оскіл у місто через Голубівку, а також спроби йти на Куп’янськ-Вузловий зі сходу на лівому березі.

Водночас, як уточнив Трегубов в етері марафону "Єдині новини", вже зараз у росіян триває активна весняна наступальна кампанія, але навряд чи вона буде загострюватися, бо вже є загостреною.

"Питання в тому, коли вони вичерпаються і підуть на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше – витрачання цього ресурсу", - зазначив Трегубов.

Водночас, додав він, росіяни нині мало використовують бронетехніку, бо вона є низькоефективною. Мототехніка використовується обмежено. На фронті ситуація характеризується високою насиченістю різними дронами.

Весняно-літній наступ росіян в Україні

Як повідомляв УНІАН, за словами Олександра Мусієнка, військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ, військового експерта, українським захисникам вдалося зірвати щонайменше першу велику хвилю весняного наступу російських військ.

Про зрив російської весняної кампанії експерти говорили ще у квітні. Зокрема, як наголошував ветеран російсько-української війни Євген Дикий, Силам оборони завдяки успішним діям на фронті вдалося відтермінувати великий наступ російської загарбницької армії на Донеччині.

