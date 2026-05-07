США повернули до експлуатації стратегічний бомбардувальник 'Апокаліпсис II' (фото)

Раніше цей бомбардувальник носив назву Rage ("Лють").

Стратегічний бомбардувальник B-1B повернули з "кладовища літаків" в Аризоні, відремонтували та знову ввели в експлуатацію. Про це пише портал The War Zone.

Як повідомило видання, літак із серійним номером 86-0115, який раніше мав назву Rage ("Лють"), залишив авіабазу Тінкер в Оклахомі після майже двох років ремонтних робіт, спрямованих на відновлення його бойової готовності.

У межах капітального ремонту на бомбардувальнику замінили понад 500 компонентів. Після ремонту йому надали нову назву - Apocalypse II ("Апокаліпсис II").

На "кладовищі літаків" цей борт опинився у 2021 році. У 2024 повідомлялося про повернення бомбардувальника до польотів на авіабазі Девіс-Монтен. Відновлення B-1B здійснюється в межах вимог Конгресу, згідно з якими парк цих бомбардувальників має налічувати 45 крилатих машин.

Зазначимо, що відновлення бомбардувальників є дуже складною з технологічної точки зору процедурою.

Під час цього процесу літаки фактично повністю розбирають. Кожен елемент проходить ретельну перевірку, виявлені дефекти усуваються, після чого машину знову збирають, так що вона постає у "майже новому" стані.

Після завершення інспекцій повітряне судно виконує серію випробувальних польотів. Лише після їхнього успішного проходження його офіційно повертають до строю та передають у свою ескадрилью.

Довідка УНІАН. B-1 Lancer - американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила, розроблений компанією Rockwell International.

Літак створювався як заміна дозвукового бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress.

Обидві машини й досі перебувають на озброєнні Повітряних сил США. При цьому "ветеран" B-52 може залишатися в строю навіть довше за B-1B: очікується, що його експлуатація триватиме близько 100 років.

Однією з ключових особливостей B-1B є широкий спектр озброєння. Зокрема, він здатний нести крилаті ракети JASSM і LRASM, а також керовані плануючі боєприпаси JSOW.

