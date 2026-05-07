Мільйони власників iPhone мають право отримати $100 від Apple: усьому виною реклама

Користувачам обіцяли розумнішу Siri з розширеними функціями штучного інтелекту, але фактичних змін виявилося недостатньо.

Apple погодилася виплатити 250 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що мільйони власників iPhone матимуть право на отримання до $95 від технологічного гіганта, але за однієї умови, передає The Independent.

Позов подали після презентації Apple Intelligence на конференції WWDC 2024. Тоді корпорація активно рекламувала покращену Siri з розширеними можливостями штучного інтелекту і заявляла, що функції з'являться разом з iPhone 16. Але частина можливостей так і не стала доступною до релізу пристроїв.

Позивачі стверджують, що Apple вводила покупців в оману, просуваючи функції, яких "не існувало на той момент і не існує зараз". Ба більше, компанія пішла на це, знаючи заздалегідь, що не встигне завершити обіцяні ШІ-фішки до випуску нової флагманської лінійки.

Відео дня

Під дію угоди підпадають жителі США, які придбали iPhone 15 Pro, 15 Pro Max та iPhone 16 у період з 10 червня 2024 року по 29 березня 2025 року. За оцінками суду, йдеться приблизно про 36–37 мільйонів пристроїв. Розмір виплати становитиме мінімум 25 доларів за пристрій, однак сума може збільшитися до 95 доларів – все залежатиме від кількості поданих заявок.

У самій компанії провину не визнають і кажуть, що йдуть на поступки лише для того, щоб не витрачати час на суди і "зосередитися на створенні найінноваційніших продуктів і сервісів".

Джерела Bloomberg дізналися, що Apple готує велике оновлення Siri в iOS 27 – компанія планує перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших пристроях.

Користувачі зможуть спілкуватися з Siri в діалоговому стилі як голосом, так і текстом, а працювати чат-бот буде на власній ШІ-моделі, побудованій на базі Gemini. Це має стати головним нововведенням iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27.

Вас також можуть зацікавити новини: