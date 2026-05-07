'Це того вартувало': Трамп заявив, що очікував ціни на нафту на рівні 200-250 доларів

Американський президент каже, що готовий миритися із серйозними економічними потрясіннями через війну на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп очікував, що через війну на Близькому Сході ціни на нафту зростуть до 200-250 доларів за барель, але вважає це прийнятним наслідком операції проти Ірану. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє телеканал CBS News.

"Я думав, що ціна на нафту злетить до 200-250 доларів за барель. Зараз вона 100 доларів. Але навіть якби вона була 200 доларів – це (війна в Ірані, – УНІАН) того вартувало б", - зазначив американський президент.

Видання International Business times додало, що, виступаючи перед журналістами, він висловив готовність змиритися із серйозними економічними потрясіннями.

Зокрема, американський президент заявив, що готовий провести військову кампанію в обмін на падіння фондового ринку на 20–25 відсотків.

"Іран не може мати ядерної зброї, бо, хоч якими жорсткими вони є, ми хочемо, щоб вони залишилися живими", – додав він.

Перемовини між США і Іраном та ціни на нафту

За даними ЗМІ, Білий дім вважає, що США та Іран як ніколи близькі до укладення мирної угоди. За словами співрозмовників видання Axios, США очікують від Ірану відповідей на кілька ключових питань протягом наступних 48 годин.

На цьому тлі 6 травня ціни на нафту точково впали на понад 10 доларів за барель. Торгову сесію 7 травня світові ціни на "чорне золото" почали зі зростання, однак станом на 13:03 за київським часом котирування повернулися до падіння.

