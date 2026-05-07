Міжнародні резерви тануть третій місяць поспіль: в НБУ пояснили причину

Обсяг резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Міжнародні резерви України у квітні зменшилися на 7,3% і станом на 1 травня становили 48,2 млрд доларів.

Як повідомили у Нацбанку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в квітні надійшло 377,9 млн дол., з них 339,4 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП і 38,5 млн дол.– через рахунки Світового банку.

"Крім того, Україна отримала кредит 1,01 млрд дол. відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання", - зазначили в НБУ.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 716,6 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн дол.

Чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1% порівняно з березнем – в квітні регулятор продав на валютному ринку 3,577 млрд дол.

У Нацбанку наголосили, що, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

