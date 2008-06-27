В Ізюмі зірвана сесія міськради

Харків. 27 червня. УНІАН. В Ізюмі сьогодні зірвана сесія міської ради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник народного депутата України Володимира ФІЛЕНКА Василь ЛЕСИК, «при затвердженні порядку денного на знак протесту проти політики міського голови Володимира СЕПІТОГО (Партія регіонів), депутати покинули залу».

Таким чином, зазначив В.ЛЕСИК, «порядок денний не затверджений, сесія не відбулася».

За його словами, протистояння в Ізюмській міській раді триває давно, і сьогодні конфлікт набув особливого загострення. «Депутати всіх фракцій заявили, що вони повернуться до зали лише після того, як буде змінений міський голова», - повідомив В.ЛЕСИК.

Він висловив жаль у з зв’язку з подіями, зазначивши, що сесія мала розглянути важливі для міста питаня, зокрема, про роботу Ізюмського водоканалу, ремонт доріг та упорядкування вулиць.

В. ЛЕСИК звернув увагу також на настрої населення. Сьогодні, повідомив помічник народного депутата, представники громадськості провадили пікетування міської ради на знак протесту «проти дерибану землі» в Ізюмі.