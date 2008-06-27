Двох лозівчан засуджено на 14 і 15 років за вбивство жінки

Харків. 27 червня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області двох ніде не працюючих мешканців Лозівського району віком 23 та 26 років засуджено відповідно на 15 і 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за розбій та умисне вбивство.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-слубі прокуратури області з посиланням на державного обвинувача Володимира ПОДОБАЙЛА, злочин було скоєно у серпні 2006 року опівночі в одному з сіл Лозівського району.

П’яні злочинці з метою роздобути гроші напали на жінку. Нападники збили з ніг землячку, почали нещадно і жорстоко бити її ногами. Увійшовши в раж, молодший вихопив кухонний ніж і умисно завдав потерпілій численних ударів у життєво важливі органи. Інший знайшов шматок шлакоблоку і двічі ударив ним нічну перехожу по голові, вщент розтрощивши їй обличчя.

Переконавшись, що жінка без ознак життя, перший із нападників заволодів її мобільним телефоном, а інший – 50 гривнями, після чого обидва втекли. Вранці того ж дня молодик продав телефон на ринку в м. Лозова, а інший спокійно, як наче нічого й не сталося, розплатився за пиво у сільському кафе. Але вже за день злочин було розкрито працівниками міліції.

Суд визнав вину обох злочинців доведеною, повідомили у прес-службі.