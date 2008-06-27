Сьогодні Геннадій Адольфович іменинник

Харків. 27 червня. УНІАН. 27 червня ц.р. секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ виповнилося 49 років.

Як повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «Настоящий дозор», у цей час біля готелю «Националь», що надежить Г. КЕРНЕСУ, можна спостерігати довгу кавалькаду автомобілів депутатів ВР і місцевих рад, чиновників міськвиконкому, підприємців, друзів і знайомих КЕРНЕСА, які приїхали поздоровити іменинника.

Геннадій КЕРНЕС народився в 1959 році у Харкові. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за фахом «правознавство» і Харківський державний економічний університет за фахом «державна служба».

В 1977-1990 р. працював на підприємствах міста на різних посадах. В 1992-1994 р. – керівник виробничо-комерційної фірми «Акцептор». В 1994-1999 р. – голова правління АТ «НПК-Холдинг». В 1999-2001 р. – перший заступник директора дочірньої компанії «Торговий дім «Газ України». В 2001-2002 і 2002-2006 р. – президент АТВТ з іноземними інвестиціями «НПК-Холдинг».

Член Партії регіонів України.

Депутат Харківської міської ради трьох скликань (з 1998 року).

У квітні-травні 2002 р. та з квітня 2006 р. - секретар Харківської міської ради ( 3-го й 5-го скликань відповідно).

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міськради, Г. КЕРНЕС був нагороджений Грамотою Харківської облдержадміністрації, Почесним знаком голови ХОДА «Слобожанська слава», Почесним знаком Харківського міського голови «За ретельність. 350 років утворення Харкова», Почесною грамотою виконкому Харківської міськради, Грамотою митрополита Харківського й Богодухівського Никодима, а також Орденським знаком «Слава на вірність Батьківщині» ІІІ ступеня Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» із присвоєнням титулу «Кавалер Ордена «Слава на вірність Батьківщині».