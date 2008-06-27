Пости ДАІ переобладнають під пункти громадської допомоги

Харків. 27 червня. УНІАН. У приміщеннях, де розміщувалися пости ДАІ, планується організувати пункти громадської допомоги водіям та іншим учасникам дорожнього руху.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

Він нагадав, що загалом існувало 57 постів ДАІ, до роботи яких було залучено 684 особи. На виконання указу Президента України щодо ліквідації цих постів, працівників ДАІ переведено на роботу в патрульному режимі. В той же час він підкреслив, що в цьому ж указі йдеться про підвищення рівня допомоги на дорогах. Тому прийнято рішення використовувати будівлі постів ДАІ як пункти допомоги.

“Вони будуть функціонувати, можливо, на приватній платній основі. Можна буде там отримати консультацію, переночувати біля них (пунктів громадської допомоги – УНІАН), колесо поміняти і таке інше”, - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.