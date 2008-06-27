3 липня – сесія міськради
13:32, 27 червня 2008Харьків
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Розпорядження підписав Кернес
Харків. 27 червня. УНІАН. 3 липня відбудеться XXIV сесія Харківської міськради 5-го скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, серед питань порядку денного: внесення змін до бюджету Харкова на 2008 р. та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харкова на наступний рік.
Розпорядження про проведення сесії підписав секретар міськради Геннадій КЕРНЕС.
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