3 липня – сесія міськради

Харків. 27 червня. УНІАН. 3 липня відбудеться XXIV сесія Харківської міськради 5-го скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, серед питань порядку денного: внесення змін до бюджету Харкова на 2008 р. та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харкова на наступний рік.

Розпорядження про проведення сесії підписав секретар міськради Геннадій КЕРНЕС.