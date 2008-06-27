Погода на вихідні

Харків. 27 червня. УНІАН. У Суботу в Україні буде тепло, пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вночі в карпатському регіоні подекуди сильний дощ, на Закарпатті та в Карпатах дуже сильний дощ, град (у Криму, а вночі і в східних та південних областях без опадів); вдень у центральній частині подекуди град, під час гроз шквали 15-20 м/с. Вітер переважно західний, на сході південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

29-30 червня в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у східній, а вдень місцями у північній частині короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні 15-20°; вдень 23-28°, у південній частині, а 30 червня і на Закарпатті до 30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

1-2 липня в країні переважно без опадів, лише вдень 1 липня у західних та північних областях, 2 липня на півночі Лівобережжя місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями грози, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

29-30 червня у столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

1-2 липня у Києві переважно без опадів, лише вдень 1 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 25-28°, 2 липня місцями 30°.