Харківський аеропорт допоможуть реконструювати німці

Харків. 27 червня. УНІАН.Харківський аеропорт буде реконструйований за допомогою німецьких фахівців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, містобудівна рада розглянула й схвалила з деякими зауваженнями проект реконструкції

Харківського аеропорту.

Проект передбачає зведення сучасної 3-поверхової будівлі висотою 15 метрів з будівництвом пасажирського терміналу пропускною здатністю 650 пасажирів на годину й облаштуванням привокзальної площі.

Замовником цієї роботи виступає ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС АМ», проектувальники - ТОВ «Аркстоун» (Україна), «Airport Researche Center”»(Німеччина).

В цілому робота оцінена позитивно, за винятком дрібних зауважень, з якими проектувальники погодилися та які пообіцяли усунути. Критика представленої роботи стосувалася зовнішнього вигляду фасадів будівель, що реконструюються - на думку архітекторів, необхідно більш серйозно продумати підсвічування, щоб і вдень, і в нічний час доби ця територія виглядала привабливо.

Деякі розбіжності викликало також питання подальшого розміщення стели Загиблим льотчикам. Більшість архітекторів дійшли думки, що, з етичних міркувань її варто перенести в інше місце (на території аеропорту), з благоустроєм прилеглої до пам`ятника площі.

Оцінюючи проект, перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ зробив акцент на тому, що Харків тривалий час шукав інвестора, який би був спроможний провести настільки масштабну реконструкцію аеропорту, більше того, аналогічна проблема існує й у багатьох інших містах.Проблема в тому, що термін окупності подібних проектів становить понад 20 років, і те при наявності значного числа авіаперевезень.

Особливо відзначено, що згідно з домовленостями, облаштуваня і реконструкцію саме аеродрому з подовженням злітно-посадочної смуги взяла на себе держава.