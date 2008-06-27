Харківська облрада може бути розпущена

Харків. 27 червня. УНІАН. На вчорашньому засіданні сесії Харківської обласної ради в Балаклії, вносячи протести прокурора на два рішення, заступник прокурора області Микола ШАДУРА попередив депутатів про можливий розпуск ради, повідомляє видання «Главноє».

Він нагадав, що депутати Харківської облради із завидною стабільністю ухвалюють рішення, які суперечать законам України. Серед останніх - рішення про «позаблоковий статус» Харківської області та кульбіти обласної ради з програмою «Земля людям».

За словами М.ШАДУРИ, систематичне прийняття рішень, які суперечать українському законодавству, можуть призвести до розпуску обласної ради.