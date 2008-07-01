Тимошенко хоче віддати дороги Авакову і Салигіну

Харків. 1 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що для більш ефективного управління дорожнім господарством облавтодори мають бути передані з управління “Укравтодору” в управління облдержадміністрацій і обласних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

«Мені здається, що прийшов час нам обрати концепцію децентралізації і демонополізації управління державним господарством», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що дуже велика централізація управління дорожнім господарством приводила до зловживань і до неправильної оцінки важливості розвитку тих чи інших доріг, і до неефективного використання системи дорожнього господарства.

Також Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що законодавчо на сьогодні органи місцевої влади не мають можливості впливати на рівень розвитку доріг місцевого значення. «В жодній з країн не існує державного управління системою автомобільних доріг загального користування», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в змінах до бюджету 2008 року передбачена зміна системи фінансування розвитку автодоріг. Зокрема, на утримання комунальних доріг пропонується направити 100% транспортного збору.

Також, за її словами, планується у спецфонді, з якого фінансуються дороги місцевого і державного значення, перерозподілити кошти на ці дороги в пропорції 50 на 50 (на даний час 40 на 60 - УНІАН).

Прем`єр повідомила, що спецфонд для розвитку доріг планується збільшити на 500 млн. грн., з яких 200 млн. грн. направити на комунальні дороги міст, які прийматимуть Євро-2012.

Також Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу губернаторів на необхідність зміни щомісячного розпису використання коштів на розвиток доріг. Вона підкреслила, що більше коштів на ці цілі необхідно виділяти не в осінньо-зимовий період, як це відбувається зараз, а у весняно-літній, коли погодні умови сприяють будівництву і ремонту доріг.