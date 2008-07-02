Міліція примусово доставить Кернеса на допит

Харків. 2 липня. УНІАН. Міліція здійснить примусовий привід стосовно секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА у разі ухилення його від явки до слідчого для дачі показань у кримінальній справі щодо наркоторгівлі на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Міністерства внутрішні справ України, розміщеній на офіційному веб-сайті відомства.

Учора, 1 липня 2008 року, йдеться у повідомленні, секретарю Харківської міської Ради Геннадію КЕРНЕСУ у присутності свідків працівниками міліції було вручено повістку про запрошення його на допит як свідка у кримінальній справі, порушеній за низкою статей розділу ХІІІ Кримінального кодексу України «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення». Зазначена кримінальна справа знаходиться у провадженні Головного слідчого управління МВС України, слідчими якого й провадиться досудове слідство, куди й має прибути Кернес для допиту.

Згідно з чинним законодавства, наголошується у заяві, «саме слідчий, а не свідок чи будь-яка інша особа визначає, де необхідно проводити процесуальні дії, в тому числі й допити свідка. Зважаючи на те, що пан КЕРНЕС є одним з керівників органу місцевого самоврядування, він повинен з повагою ставитися до законних вимог представників правоохоронних органів та сприяти розслідуванню кримінальної справи».

МВС нагадує, що це «був третій виклик пана КЕРНЕСА на допит в якості свідка».

«В разі ухилення його від явки до слідчого, згідно з чинним законодавством працівниками міліції може бути застосовано стосовно нього примусовий привід», - йдеться в заяві МВС.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня група працівників харківської міліції протягом кількох годин перебувала в приміщенні Харківської міськради біля кабінету Г.КЕРНЕСА з метою вручити йому повістку до слідчого.

Сам Г.КЕРНЕС, який сьогодні виконує обов’язки мера Харкова, а також керівник юридичного департаменту міськради заявили про незаконість дій міліції.

На знімку: Г.Кернес на майдані Свободи у Харкові.

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