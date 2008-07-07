Кернесу не подобаються скарги Руденка

Харків. 7 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС оскаржив рішення Червонозаводского районного суду Харкова.

Як повідомив «SQ» сам Г.КЕРНЕС, Червонозаводский районний суд Харкова відхилив скаргу Г.КЕРНЕСА, що стосується порушення стосовно нього кримінальної справи після перевірки заяв лідера фракції партії «Наша Україна» у Харківській міськраді Андрія РУДЕНКА й Світлани СЕМКО ( помічник-консультант А.РУДЕНКА).

Як повідомляв УНІАН, прокурор області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу проти Г.КЕРНЕСА за фактом нападу на А.РУДЕНКА 20 червня у приміщенні міськради (ч.1 ст. 296 Крмінального кодексу України «хуліганство»).