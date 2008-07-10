Літати по Україні буде дешевше, ніж їздити

Харків. 10 липня. УНІАН. Завтра, 11 липня, недорогий (low-cost) перевізник - авіакомпанія «Візз Ейр Україна» - запускає 7 перших внутрішніх авіарейсів зі своєї операційної бази в київському аеропорту „Бориспіль”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, бюджетні рейси літатимуть з „Борисполя” до Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова і Запоріжжя. Також українські пасажири зможуть літати до Сімферополя зі Львова та Харкова.

Середня вартість квитка становитиме близько 30-50 доларів, найдешевший авіаквиток з урахуванням усіх зборів коштує 79 грн.

Як повідомлялося, продаж квитків почався ще 25 квітня. Компанія «Візз Ейр Україна» отримала сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної адміністрації України наприкінці червня 2008 р., 27 червня до України прибув її перший літак - новий Airbus A320.

Окрім 7 внутрішніх авіарейсів, авіакомпанія «Візз Ейр Україна» з вересня 2008 року планує запустити три міжнародні рейси – з Києва до Лондона (Велика Британія), Дортмунда (Німеччина), Мілана (Італія), по три рейси на тиждень.

Компанія 2009 р. розраховує мати вже 5 літаків А320, 2010 р. – 9, 2011 р.– 11, а 2012 р.– 14 літаків.

Довідка УНІАН. В активі Wizz Air Group - чотири компанії Wizz Air в Угорщині, Болгарії, Польщі та Румунії. Група компаній використовує сім баз у цих країнах, штат компанії - 700 осіб. 17 літаків Wizz Air Group обслуговують понад 100 маршрутів.