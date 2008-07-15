У Пекін їдуть 32 харківські спортсмени

Харків. 15 липня. УНІАН. 32 представники Харківської області братимуть участь у ХХІХ літній Олімпіаді 2008 р. в Пекіні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадмністрації з посиланням на начальника управління з питань фізичної культури і спорту Василя ЖДАНОВА, у списку претендентів на участь в Олімпійських іграх було 70 представників Харківщини.

Ліцензії на участь в Олімпіаді в Пекіні вже отримали 32 харківських спортсмена, проте, на даний момент відбір продовжується і, можливо, представників Харківщини буде ще більше.

Хоч і зараз, за словами В.ЖДАНОВА, участь в Олімпіаді планує взяти рекордна кількість харківських спортсменів - на попередніх Олімпійських іграх область представляли до 30 чоловік.

Змагатися харківські спортсмени будуть у багатьох видах спорту. Проте найбільші шанси завоювати медалі, на думку В.ЖДВАНОВА, у фехтуванні, вільній боротьбі та стрільбі з лука. Дуже жорстка конкуренція чекає представників Харківщини у легкій атлетиці та плаванні.