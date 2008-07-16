Кернес скаржиться на Луценка

Харків. 16 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес обвинувачує міністра внутрішніх справ у поширенні недостовірної інформації про його причетність до протиправних дій.

Про це він заявив у коментарі газеті Дело, опублікованому у середу.

"Я вважаю, що міністр внутрішніх справ використовує своє службове становище для зведення зі мною особистих рахунків", — заявив Кернес.

"У справі, за якою мене викликають у Київ, я вже давав слідчому детальні свідчення про відомі мені обставини. Надалі я готовий дати свідчення слідчому для встановлення об`єктивної істини і відповісти на усі без винятку питання, що виникнуть у слідства", — додав Кернес.

Також у коментарі газеті Комерсант-Україна Кернес відзначив, що міністр внутрішніх справ "постійно зводить рахунки " з ним і "дискредитує" його ім`я.

"У Юрія Луценко до мене неприязне відношення. Це підтверджує і сьогоднішня його заява про те, що він `мене не любить`", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи має намір він відстоювати свою ділову репутацію в суді, він сказав: "Навіщо мені це треба? Це все дарма".

"Багато хто, хто позивався до Луценка, уже мають на руках рішення на свою користь, однак міністр їх ігнорує. Наприклад, глава МВС не бажає приносити публічні вибачення Борису Колесникову (заступник глави фракції Партії регіонів), - пояснив свою позицію Кернес.

Він знову спростував інформацію Луценка про те, що він ховається в Москві від правосуддя.

"Ще раз говорю: я ні від кого не переховуюсь. У Харкові в мене родина, робота, колеги", - сказав він.

Також Кернес додав, що найближчим часом вийде на роботу і приступить до виконання своїх обов`язків.

Українська правда