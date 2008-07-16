До кінця тижня в Україні дощі

Харків. 16 липня. УНІАН. До кінця тижня синоптики прогнозують в Україні теплу, але дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 17 липня, хмарно з проясненнями. Часом дощі, грози, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, а вдень і в східних областях місцями сильні дощі град, шквали 15-20 м/с; в Криму сильні зливи, в окремих пунктах крупний град та шквали 25-30 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 21-26°, у східних областях 29-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

18-19 липня утримається мінлива хмарність. 18 липня у східній половині країни дощі, місцями сильні; в західних областях невеликі, в карпатському регіоні помірні дощі; на решті території без істотних опадів. 19 липня короткочасні дощі (у південній та центральній частині місцями).

Температура у південній та східній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.

20 липня в Україні, крім центральних та південних областей, місцями пройдуть невеликі дощі. 21 липня без опадів, лише у західних, а вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях короткочасні дощі, грози. Температура у західних та північних областях вночі 10-16°, вдень 20 липня 21-27°, 21 липня 18-24°; на решті території вночі 13-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-30°, 21 липня у південних областях до 33°.

Завтра у Києві та області вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

18-19 липня у столиці та області утримається мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 19 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий град. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

20 липня місцями невеликий короткочасний дощ; 21 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°; вдень 20 липня 22-27°, 21 липня 19-24°.