Ярославський дасть на Євро-2012 $607 мільйонів

Група Development Construction Holding (DCH) має намір інвестувати в харківські об`єкти Євро-2012 607 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це повідомила радник Президента групи DCH Олена ДЕРЕВ’ЯНКО.

При цьому вона підкреслила, що інвестори готові вкладати гроші в підготовку Харкова до Євро-2012, оскільки всі об`єкти інфраструктури міста, які будуються в рамках цього проекту, залишаться в Харкові і після 2012 року.

Вона закликала всі гілки влади, від яких залежить проведення ЧЄ-12 в Україні, перейти від порожніх балачок до конкретних справ: «Я пропоную спершу робити, а потім говорити», - сказала О.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Планується, що із загальної суми інвестицій група DCH $205 млн. піде на реконструкцію харківського аеропорту, $20 млн. - на реконструкцію стадіону «Металіст», $327 млн. - на будівництво комплексу «Металіст-Сіті» у Харкові, $45 млн. - на реконструкцію навчально-тренувального комплексу ФК «Металіст» зі створенням спортивно-туристичної бази, $10 млн. - на створення дитячо-юнацької футбольної академії ФК «Металіст».

Довідка УНІАН. Група DCH створена в 2007 р. на базі Castle Development і Castle Finance. Портфель девелоперських проектів DCH у Києві, Одесі та Харкові - 1,075 млн кв. м вартістю $1 млрд. Власник групи - співвласник Укрсиббанку Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.