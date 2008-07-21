Повєткін хоче битися з Кличком (фото)

Харків. 21 липння. УНІАН. Російський боксер-важковик Олександр Повєткін виграв бій з американцем Таурусом Сайксом.

Бій одразу показав величезну нерівність суперників, і вже в четвертому раунді росіянин відправив суперника до нокауту, продовживши таким чином переможну серію до 16 боїв, 11 з яких виграні нокаутом. Поразок у О.Повєткіна досі не було.

Тепер, як наполягають його менеджери, О.Повєткін має зустрітися з чемпіоном світу за версіями IBF і WBO в суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком. Їх бій може відбутися вже цієї осені.

Як повідомляв УНІАН, після перемоги 12 липня над американцем Тоні Томпсоном Волоимир Кличко заявив, що він ще не знає, хто буде його наступним суперником. Чемпіон світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація) пообіцяв вибрати опонента протягом двох тижнів.