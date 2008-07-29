Харків має надати звіт про підготовку до Євро-2012

Харків. 29 липня. УНІАН. З 18 серпня експерти УЄФА з інфраструктури об’єктів, які планується задіяти в ході підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відвідають Україну та Польщу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, головна увага буде зосереджена на підготовці об’єктів спортивної, медичної, транспортної інфраструктури, аеропортів та об’єктів розміщення.

Згідно з угодою з приймаючим містом, Харківська міськрада на виконання вимог УЄФА, вказаних виконавчою дирекцією ФФУ «Євро-2012» з футболу, в термін до 10-11 серпня повинна надати національним експертам повну характеристику на кожен задіяний в ході підготовки об’єкт, відповідні фінансові гарантії та графіки щодо запланованих проектів з будівництва, розміщення та модернізації.