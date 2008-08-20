Безсмертний: до кінця вересня необхідно визначитися зі сміттям

До кінця вересня цього року необхідно провести наради за участю керівництва обласних адміністрацій та інвесторів з питань будівництва в регіонах смттєпереробних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій заявив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Під час наради він закликав керівництво обладміністрацій до кінця вересня визначитися з потребами областей у сміттєпереробних потужностях.

«Голови обласних адміністрацій України одержали матеріали щодо визначення об`єктів для утилізації відходів. До кінця вересня вам необхідно визначитися з необхідністю будівництва на ваших територіях об`єктів з утилізації сміття і відходів. Необхідно врахувати, що на різних територіях домінують різні типи відходів – є території, де переважає промислове сміття і відходи, на інших більше агрохімікатів», - сказав заступник голови Секретаріату і додав: «Наприкінці вересня ми проведемо нараду, на якій, з одного боку, області представлять свої потреби у сміттєпереробних потужностях, а з другого, будуть присутні інвестори, які готові інвестувати в ці проекти».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що однією з причин тяжких наслідків повеней у 6 областях України стала велика кількість неперероблених відходів і сміття.

“Як показала недавня трагедія – однією з ключових проблем, яка зруйнувала всю інфраструктуру постраждалих областей, стала засміченість територій. Якщо не промисловими відходами, то кинутим де завгодно лісом, який потім, підхоплений потоком, зносив опори мостів і розбивав дороги”, - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, “багато сусідів пред`явили до нас претензії, пов`язані з тим, що в річки під час повені було змито велику кількість сміття”.

Як повідомляв УНІАН, в результаті дуже сильних дощів, які пройшли 23-27 липня в західних областях України, різко піднявся рівень води в річках Карпатського регіону. Внаслідок цього в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях було підтоплено 784 населені пункти і 44 тис. 945 житлових будинків.