Аваков: суспільство на межі політичного колапсу

Харків. 4 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ висловив стурбованість з приводу ситуації у Верховній раді України і вважає, що нинішні події у парламенті вкотре поставили українське суспільство на межу політичного колапсу.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви А.АВАКОВА розміщений на сайті Харківської облдержадміністрації.

«Події, що відбулися останніми днями у Верховній раді України, та надто емоційні безвідповідальні висловлювання деяких політичних діячів , - вважає А.АВАКОВ, - вкотре поставили українське суспільство на межу політичного колапсу».

Губернатор висловлює жаль, що «протиріччя у Верховній раді майже зруйнували демократичну коаліцію».

На його думку, «низка законів, що були прийняті останніми днями, ще більше ускладнила, якщо не унеможливила, взаємодію всіх гілок влади. Частина народних обранців прагне перебрати на себе повноваження судів, слідчих органів та служби безпеки. А між тим дотепер не скасовано ганебну депутатську недоторканість, різноманітні пільги та інші депутатські привілеї. Але ж напередодні останніх виборів всі політичні сили гаряче підтримували цю ініціативу».

А.АВАКОВ відмічає, що в депутатів «не знайшлося часу і на безліч інших нагальних законів. До сього часу не налагоджено систему державних закупівель. Не прийнято жодного закону про ринок землі. Котрий рік парламент неспроможний вдосконалити систему законів про органи самоврядування та місцеві адміністрації. Не ухвалюються також важливі для кожної людини рішення».

Відсутність змін до державного бюджету, на думку губернатора, «не дає змоги гідно підготуватися до зими та вкотре призупинила будівництво Харківського метро».

А.АВАКОВ стверджує, що «відсутність реформи збройних сил робить ситуацію не тільки критичною, а й трагічною. Події у Лозовій довели, що українській армії вкрай потрібні кошти, щоб забезпечити безпеку власного народу від власних арсеналів».

Крім того, наголошує губернатор-нашоукраїнець, «ще існують проблеми інфляції, корупції, злочинності, екології та здоров’я нації. Однак з усіх цих питань злагоди у парламенті немає».

А.АВАКОВ засмучений, що «коаліціянти з’ясовують свої стосунки публічно. Це дає можливість опонентам скористатися нагодою та спробувати зруйнувати демократичну коаліцію».

Йому також прикро, що «всі спроби фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» провести засідання ради коаліції, визначити спільну позицію з найважливіших питань були відкинуті блоком Юлії ТИМОШЕНКО».

«Гірко, - наголошує губернатор, - що БЮТ дає нагоду комуністам та Партії регіонів вважати за можливе створення спільної коаліції».

Водночас, А.АВАКОВ висловлює впевненість у тому, що «демократична коаліція знайде шляхи до виходу з кризи, подолає внутрішні протиріччя і стане до роботи. Він переконаний, що «саме у «Нашої України – Народної Самооборони» та Блоку Юлії ТИМОШЕНКО цілком збігаються базові цінності. Це добробут людини, економічна стабільність держави, суверенітет та територіальна цілісність країни і європейський інтеграційний курс».

«Ми маємо працювати разом заради майбутнього України, - наголошує А.АВАКОВ у своїй заяві.