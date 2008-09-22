Губернатор пропонує раніше розпочати опалювальний сезон

Харків. 22 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ дав доручення вивчити питання про дострокове включення опалення в школах, дитячих садках та лікувальних установах області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт ОДА.

В ході апаратної наради в облдержадміністрації, А.АВАКОВ підкреслив, що не потрібно чекати офіційного початку опалювального сезону – 15 жовтня, якщо температура в приміщенні не дозволяє нормально лікувати людей або навчати дітей.

Як відзначив начальник ГУ охорони здоров`я Олександр ГАЛАЦАН, в лікувальних установах Харківщини, обладнаних автономними котельними, їх вже запустили. У пологових будинках, операційних та реанімаційних відділеннях використовують електрообігрівачі.

Що стосується дитячих установ, за словами заступника начальника Головного управління освіти і науки Володимира ІГНАТЬЄВА, температурний режим у дитячих садках та школах відстежується щодня.

«Необхідно ефективно реагувати на ситуацію, яка складається, - наголосив А.АВАКОВ і поставив вимогу «сьогодні ж вивчити ситуацію і, де це необхідно, включити опалювання».

Губернатор також дав доручення ГУ ЖКГ надати допомогу ГУ охорони здоров`я і ГУ освіти і науки у вирішенні проблеми дострокового включення опалення в лікувальних і дитячих установах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час селекторної нараді з головами облдержадміністрацій заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ висловився за те, щоб цього року опалювальний сезон було розпочато раніше, зважаючи на погодні умови. Насамперед, йшлося про підключення опалення у школах, дитячих садках та лікарнях, яке, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, необхідно починати, не чекаючи 15 жовтня.