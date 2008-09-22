Ющенко хоче, щоб українцям стало тепліше
Президент закликає увімкнути опалення
Харків. 22 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає центральну та місцеву владу невідкладно розпочати опалювальний сезон.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як зазначив В.ЮЩЕНКО, вже кілька днів в окремих регіонах України температура опускається нижче 10 градусів. Це становить загрозу для здоров`я найбільш вразливих верств, зокрема, вихованців дитячих закладів, школярів, пацієнтів системи охорони здоров`я та соціального захисту.
На переконання глави держави, складні погодні умови в Україні повинні змусити центральну та місцеву владу до рішення про дострокове підключення опалення. При цьому першочерговим завданням є забезпечити теплом об`єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки.
«Я закликаю Кабінет міністрів разом із регіональною владою та органами місцевого самоврядування у прискореному режимі завершити підготовку та розпочати опалювальний сезон. Люди повинні отримати тепло згідно із реальними потребами, а не за календарним принципом - чекаючи офіційну дату 15 жовтня», - заявив В.ЮЩЕНКО сьогодні перед відльотом до США.
«Ми разом маємо зробити цей крок назустріч громадянам України. Саме дії на благо людей здатні об`єднати протилежні політичні сили та центри впливу», - переконаний глава держави.