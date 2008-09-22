Ющенко хоче, щоб українцям стало тепліше

Харків. 22 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає центральну та місцеву владу невідкладно розпочати опалювальний сезон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначив В.ЮЩЕНКО, вже кілька днів в окремих регіонах України температура опускається нижче 10 градусів. Це становить загрозу для здоров`я найбільш вразливих верств, зокрема, вихованців дитячих закладів, школярів, пацієнтів системи охорони здоров`я та соціального захисту.

На переконання глави держави, складні погодні умови в Україні повинні змусити центральну та місцеву владу до рішення про дострокове підключення опалення. При цьому першочерговим завданням є забезпечити теплом об`єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки.

«Я закликаю Кабінет міністрів разом із регіональною владою та органами місцевого самоврядування у прискореному режимі завершити підготовку та розпочати опалювальний сезон. Люди повинні отримати тепло згідно із реальними потребами, а не за календарним принципом - чекаючи офіційну дату 15 жовтня», - заявив В.ЮЩЕНКО сьогодні перед відльотом до США.

«Ми разом маємо зробити цей крок назустріч громадянам України. Саме дії на благо людей здатні об`єднати протилежні політичні сили та центри впливу», - переконаний глава держави.