Комісія ВР перевірить діяльність голови Апеляційного суду Харківської області

Харків. 24 вересня. УНІАН. У Верховній раді України створено комісію з перевірки діяльності голови Апеляційного суду Харківської області.

Як повідомляє сайт харківського прес-центру «Майдан Свободи», про це під час авторської програми “Четверта влада”, яка пройшла на Першому телеканалі, повідомив народний депутат України, заступник голови парламентського Комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін.

Коментуючи ситуацію з позовом до нього та до телеканалу “Фора” голови Апеляційного суду Харківської області Михайла Бородіна, Ю.Кармазін зазначив, що ніхто і ніколи не подавав на нього до суду, навіть колишній президент України Леонід Кучма, бо “Кармазін завжди обнародував тільки факти, які підтверджені документально”.

Ю.Кармазін повідомив, що в ході перевірок Апеляційного суду Харківської області, які ним були ініційовані, “абсолютно підтвердилися” ті факти, про які він говорив раніше під час своєї прес-конференції у прес-центрі "Майдан Свободи" і які стали підставою для судового позову голови Апеляційного суду. Тому до голови Апеляційного суду є “дуже серйозні питання”.

Ю.Кармазін: “Ці факти не просто підтвердилися, вони кричущі. Це і факт так званої оренди автомобіля “Лексус”, про який я говорив, і факт розташування та переобладнання зали судових засідань у волейбольний зал, розташування там сауни. Більше того, я вже знаю, чому саме ця фірма надала безкоштовно голові суду найпрестижніший автомобіль. І я б порадив пану Бородіну замислитися і схаменутися. Тому що не просто так вона дала”.

Юрій Кармазин повідомив, що під час перевірки Апеляційного суду Харківської області також було виявлено факт надання приватному підприємцю, нотаріусу приміщення “із смішною як для центра Харкова платою - 1000 гривень на місяць”. “Але найцікавіше те, що за 8 місяців за цю оренду не було заплачено ні копійки, і тільки під час перевірки мого звернення було заплачено 8 тисяч. Це називається розкрадання державного майна”, - сказав депутат.

Також він повідомив, що у приміщення Апеляційного суду Харківської області не допустили працівників КРУ, які намагалися там провести перевірку. За словами Ю.Кармазіна, ця ситуація стала предметом розгляду на засіданні парламентського Комітету з питань правосуддя, який і ухвалив рішення про створення комісії з перевірки діяльності голови апеляційного суду Харківської області. “Цій комісії доручено провести перевірку тих фактів, які я навів, а також обставин зайняття посади паном Бородіним,”- сказав Ю.Кармазин.

Ю.Кармазін: “Я вам офіційно заявляю, що суддя, який взяв справу до провадження, має серйозні проблеми, бо по ньому поставили питання про його звільнення. Тобто, я думаю, що ці люди зробили якісь упереджувальні кроки, щоб їх не притягували до відповідальності, і вирішили зробити на Кармазіну піар”.