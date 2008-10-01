Салигін не писатиме заяву про відставку

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН не писатиме заяви про звільнення зі своєї посади.

«Особистої заяви про увільнення з посади голови Харківської облради я писати не буду», - заявив 1 жовтня журналістам В.САЛИГІН, коментуючи інформацію про те, що фракція Партії регіонів у Харківській облраді запропонувала йому добровільно піти у відставку.

Як повідомляє SQ, В.САЛИГІН також зазначив, що 1 жовтня вечірнього засідання фракції ПР в облласній раді швидше за все не буде.