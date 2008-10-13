Кличко битиметься з Валуєвим у Росії
Якщо Кінг умовить Путіна організувати бій
Харків. 13 жовтня. УНІАН. Дон Кінг, співпромоутер тепер уже колишнього чемпіона світу за версією WBC Семюеля Пітера, поділився своїми думками про поєдинок свого клієнта з Віталієм Кличком і розповів, що хоче організувати бій з Кличком-старшим іншого свого боксера – тимчасового чемпіона світу за версією WBA росіянина Миколи Валуєва.
«Що я можу сказати про минулий бій... Підсумок закономірний, але це не Пітер так погано виглядав, а Віталій Кличко дуже добре. Найближчим часом я займуся організацією поєдинку Микола Валуєв – Віталій Кличко. Можна було б влаштувати шикарне шоу в Росії, зібрати 150 000 глядачів. Попрошу, щоб Володимир Путін допоміг організувати таку важливу подію в світі боксу. Це важке, але захоплююче завдання», – розповів Кінг в інтерв`ю німецькому телеканалу RTL.
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