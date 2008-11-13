Порошенко проти надмірного зміцнення гривні

Харків. 13 листопада. УНІАН. Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що тривала стабілізація курсу гривні без поліпшення торгового та платіжного балансів недоцільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час банківського форуму в четвер у Києві.

«У цьому випадку політика інтервенції для стабілізації курсу, я її схвалюю. Вона ефективна, але вона короткострокова, і розраховувати на більш-менш стратегічну перспективу підтримки стабільності тільки через механізм використання резервів і валютних інтервенцій короткозоро, небезпечно для країни і, зрештою, якщо не працюватимуть митно-тарифні обмеження, то економіка сама себе захистить через курсові обмеження, які рано чи пізно буде застосовано, і я в цьому великої трагедії не бачу», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також висловився проти надмірного зміцнення курсу, у тому числі й суттєво нижче 6 гривень за долар, що нині є абсолютно невиправданим. П.ПОРОШЕНКО зазначив, що зараз виступає проти різкого зміцнення, так само, як виступав проти різкої ревальвації курсу цього року, що призвело до втрати понад 9 млрд. дол. золотовалютних резервів країни та дестабілізувало валютний ринок.

Кажучи про зовнішню торгівлю, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що дані Держкомстату про зниження імпорту не є позитивним чинником. Зокрема, за його словами, триває зростання обсягів споживчого імпорту (телевізори, холодильники, товари тривалого користування), а скорочення обсягів імпорту відбувається за рахунок скорочення обсягів імпорту устаткування, сировини для промисловості тощо.

Він наголосив, що про структурні зміни, які стали причиною скорочення обсягів імпорту, нині говорити не випадає.

На думку П.ПОРОШЕНКО, завдання поліпшення торгового та платіжного балансу є першочерговою, навіть попри загрози, які виникатимуть перед Україною через механізм СОТ або через механізм певних ускладнень двосторонніх відносин. «Вони ніщо, якщо ми не стабілізуємо ситуацію з торговим і платіжним балансами країни», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Для досягнення цієї мети голова Ради НБУ пропонує відмовитися від тези ефективної підтримки базових галузей (металургії та хімії). Натомість визначальною має бути диверсифікація промисловості України та українського експорту, що призвело б до зниження загроз для платіжного та торгового балансу від ситуації на одному або двох товарних ринках.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, за підсумками 9 місяців цього року позитивне сальдо платіжного балансу України становило 6,3 млрд. дол. США.

За інформацією Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в січні-вересні 2008 року становило 10 млрд. 284,1 млн. дол. проти 3 млрд. 742,1 млн. дол. у січні-вересні 2007 року.