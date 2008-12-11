Результати матчів Ліги Чемпіонів

Зігрнано матчі завершального туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах E-H:

Група E

МЮ - Ольборг 2:2 (Тевес 3, Руні 52 - Якобсен 31, Курт 45)

Селтік - Вільярреал 2:0 (Мелоні 14, Макгіді 45)

У МЮ - 10 очок, у Вільярреала - 9, у Ольборга - 6, у Селтіка - 5.

Група F

Стяуа - Фіорентіна 0:1 (Джилардіно 66)

Ліон - Баварія 2:3 (Гову 53, Бензема 68 - Клозе 11, 37, Рібері 34)

У Баварії 14 очок, у Ліона - 11, у Фіорентіни - 6, у Стяуа - 1 очко.

Група G

Порту - Арсенал 2:0 (Алвеш 38, Лопес 54)

Динамо - Фенербахче 1:0 (Єременко 20)

У Порту 12 очок, у Арсенала - 11, у Динамо - 8, у Фенербахче - 2 очки.

Група H

Ювентус - БАТЕ 0:0

Реал - Зеніт 3:0 (Рауль 25, 57, Роббен 50)

У Ювентуса і Реала по 12 очок, у Зеніта - 5, у БАТЕ – 3 очки.

Група А

Челсі - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)

Рома - Бордо 2:0 (Брігі 61, Тотті 79)

У Роми 12 очок, у Челсі - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.

Група B

Панатінаїкос - Анортосіс 1:0 (Карагуніс 69)

Вердер - Інтер 2:1 (Пісарро 63, Розенберг 81 - Ібрагімович 88)

У Панатінаїкоса - 10 очок, у Інтера - 8, у Вердера - 7, у Анортосіса - 6.

Група C

Барселона - Шахтар 2:3 (Сильвіньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандіньо 76)

Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)

У Барселони 13 очок, у Спортинга - 12, у Шахтаря - 9, у Базеля - 1.

Група D

Марсель - Атлетіко 0:0

ПСВ - Ліверпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Рієра 68, Нгог 77)

У Ліверпуля - 14 очок, у Атлетіко - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.