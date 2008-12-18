Українці ще не визріли до масових акцій протесту

Харків. 18 грудня. УНІАН. До акцій протесту готові лише близько 16% українців і тільки 20% переймаються політичними проблемами в країні.

Про це свідчать передані УНІАН дані всеукраїнське дослідження «Соціальна захищеність українців», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни».

Експерти інституту вважають, що українці не готові вдаватися до радикальних дій. Так, результати дослідження показують, що різке погіршення матеріального становища може викликати акції протесту у відносно незначної частини населення (15,7%), більшість же буде шукати кращих варіантів працевлаштування, додаткового заробітку тощо. На підтримку з боку свого підприємства, установи розраховують лише 13% респондентів. Є у людей також надія на допомогу родичів, але більшість розраховує тільки на себе.

В інституті зазначають, що не дивлячись на критичне ставлення населення до влади, близько чверті опитаних сподівається, що в умовах кризи держава зможе надати певну підтримку населенню та суб’єктам господарської діяльності. На думку респондентів, держава повинна регулювати ціни на деякі продукти харчування. Причому це позиція не тільки більшості бідних людей, але й значної кількості заможних, констатують експерти. Опитаними підкреслюється також значення забезпечення зайнятості населення і зниження податкового тиску на виробників. Особливого значення останньому надають підприємці, але вони мають вагому підтримку інших груп респондентів.

Також експерти дійшли висновку, що незабезпечені українці звинувачують у своїй бідності державу, багаті – бідних. Так, переважна більшість опитаних (83%) вважає, що бідні є жертвами несправедливого соціального устрою. Але точка зору щодо цього питання залежить від рівня матеріальної забезпеченості респондентів. Серед тих, хто ледь зводить кінці з кінцями, лише 10% визнають, що самі винні у своїй бідності; серед тих, кому вистачає лише на харчі, - 10,5%; серед тих, кому вистачає на життя, але не на цінні речі, – 19,7%; серед тих, хто не відчуває матеріальних труднощів, за винятком особливо дорогих покупок (житла і т.п.), - 36,5%; серед тих, хто не відчуває жодних матеріальних труднощів, - 55%.

Більшість респондентів все ж вважає, що бідність можна здолати за допомогою правильної соціальної політики. Однак такої точки зору притримуються не всі: третина громадян вважає, що бідні були і будуть завжди, і з цим нічого не можна зробити. Поглиблення кризи викликає потребу в продовольчих картках для малозабезпечених - так вважають 38,6% опитаних. Серед бідних введення продовольчих карток підтримує 51%.

Також результати опитування показали, що політична ситуація в Україні непокоїть 20% населення. „Причому заможні люди більше переймаються політичними проблемами в країні, ніж бідні, котрі світу божого не бачать через нестачу найнеобхіднішого у житті. Політична ситуація більше непокоїть тих, у кого свій бізнес”, - наголошують в інституті.

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Соціальна захищеність українців» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 25 листопада по 5 грудня 2008 року в 160 населених пунктах України. Всього було опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.