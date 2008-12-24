Добкін хоче передати пам’ятний знак УПА в Івано-Франківськ

Харків. 24 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайла ДОБКІН запропонував передати пам’ятний знак на честь Української повстанської армії, який 1992 року був встановлений у Молодіжному парку Харкова, на зберігання до Івано-Франківська.

Як передає кореспондент УНІАН, зі своєю ініціативою М.ДОБКІН поділився сьогодні на сесії з депутатами міськради, інформуючи їх про свою реакцію на прохання Харківської облради демонтувати пам’ятний знак воякам УПА в Харкові.

«Я в телефонному режимі зв`язався зі своїм колегою з Івано-Франківська і запропонував зробити таку річ: щоб не створювати в місті Харкові ситуацію, яка викликатиме бажання йти «стінка на стінку» прихильників тієї або іншої ідеології, – і не важливо, хто переможе, кого більше – щоб не залишати теми для спекуляцій в 2009 році – а цей рік буде роком виборів президента, щоб не розпалювати пристрасті, я зробив пропозицію мерові Івано-Франківська – і сьогодні він обдумує цю пропозицію – звернутися до нього з офіційним листом від імені харківської міськради і від себе особисто, виконуючи рішення обласної сесії, щоб ми передали Івано-Франківську цей пам`ятний знак з формулюванням «На зберігання», – сказав М.ДОБКІН.

Мер Харкова вважає, що таким чином буде виконано волю більшості харків’ян. «Скільки там буде зберігання – рік, п`ять, десять або тринадцять – це вирішать територіальні громади. З одного боку, ми виконаємо волю більшої частини населення міста Харкова, - сказав М.ДОБКІН, - з іншого, ми не ламатимемо через коліно тих, хто вважає для себе цей пам`ятний знак святим».

Депутати міськради схвалили пропозицію М.ДОБКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня ц.р. депутати Харківської облради звернулися до Харківської міськради та міського голови Михайла ДОБКІНА з проханням демонтувати пам’ятний знак на честь УПА армії в Молодіжному парку Харкова, який, як вони вважають, встановлений незаконно.

У квітні цього року міськрада Харкова скасувала рішення виконкому міськради, ухваленого у вересні 1992 р., яким було дано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків у Молодіжному парку Харкова.

Пам’ятний знак УПА був встановлений у Молодіжному парку Харкова 1992 року з нагоди 50-річчя УПА. Цей знак входить до комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України». У вересні 2008 року комплекс був внесений до Реєстру пам’ятників культури і охороняється державою.