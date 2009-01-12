Металіст підсилює лінію нападу

22-річний аргентинський півзахисник Вальтер АСЕВЕДО підписав п`ятирічний контракт з харківським Металістом.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста з посиланням на заступника генерального директора клубу Євгена КРАСНИКОВА.

За інформацією прес-служби, Вальтер Анібал АСЕВЕДО (Walter Anibal Acevedo (дата народження - 16 лютого 1986 р. зріст 179 см) з 2005 року виступав за клуб Сан-Лоренсо. Опорний півзахисник. За цей час зіграв 55 матчів, забив один гол. За молодіжні збірні Аргентини зіграв сім матчів. У Металісті виступатиме під номером 32.