Кужель повертається

Харків. 22 січня. УНІАН. Олександру КУЖЕЛЬ призначено головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він уточнив, що відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

Костянтина ВАЩЕНКА, який раніше обіймав цю посаду, призначено радником прем`єр-міністра, повідомив міністр економіки.

Довідка УНІАН. О.КУЖЕЛЬ – заслужений економіст України. Народний депутат України 2-го скликання.

З квітня 1998 р. по січень 2000 р. очолювала Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, з січня 2000 р. по квітень 2003 р. – Держкомітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

У 2003-2004 рр. була радником голови Національного банку України.

З березня по грудень 2007 р. О.КУЖЕЛЬ обіймала посаду заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України.

З 2005 року очолює аналітичний центр "Академія".